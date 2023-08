Otseülekanne reedel: Kultuuriöö arutelupaneel "Ööelu - mida võtta, mida jätta?"

Milline on ööelu kultuur ja kuidas välja minnes käituda? Milliseid ohte vältida, et turvaliselt läbi öö kulgeda? Arutelus räägitakse ööelu headest ja halbadest külgedest ning sellest, mida me ööelult ootame ja mida seal kindlasti näha ei taha.

Arutelus osalevad Natalie Mets, Elise Rohtmets, Keiti Vilms ja Gert Rasmus Rannamäe, paneeli modereerib Peeter Kormašov.

Otseülenne algab reedel, 25. augustil kell 18.30.