Selgus Helsingis asuva Eesti Vabariigi suursaatkonna kunstikonkursi võidutöö

Välisministeeriumi välja kuulutatud kunstiteoste konkursi eesmärk oli tellida Lennart Meri teemaline skulptuur Helsingis asuva Eesti Vabariigi suursaatkonna hoovi. Konkursile esitati kokku üheksa autori kavandid, mis kõik kvalifitseerusid. Kunstikonkursi 2. ja 3. kohta jäid jagama Ratastel Metallitööd OÜ (Tiiu Kirsipuu) kavandiga "Lennukas" ning Mihkel Raev ja Solveig Lill kavandiga "Toepunkt".

Žürii hinnangul oli pakutud kavandite tase väga hea ja valik mitmekülgne.

Kavand "Meremärk" oli žürii liikmete hinnangul väga lihtne, ent elegantse lahendusega, mistõttu sobitub see saatkonna mõttega ja mõjub väga pidulikult. Teos on vaadeldav mitme eri nurga alt ning on alati hea profiili ja jälgitavusega. Profiilide suunatus läände ja Kaali meteoriidikraatrile lisab teosele tugeva kontseptuaalse alatooni, mis omakorda tutvustab Meri tegevust soome-ugri mineviku mõtestajana.

Kavand "Lennukas" oli žürii sõnul mänguline ja edev. Skulptuur oleks väga lennartmerilik ja elegantne, ent selle suurus ja hooldus võiksid kujuneda probleemseks.

Kavand "Toepunkt" oli žürii arvates kõige ootamatuma lähenemisega kontseptuaalne kavand. Rändrahnu sümbol ja muna kui maailma alguse võrdlus mõjuvad loomulikuna, kuid ei anna möödujale lihtsasti oma sõnumit edasi. Ühelt poolt on kontseptuaalne ja vormiline lahendus värske, ent teos jääb esitatud lähteülesande piiridesse vaid tinglikult ning kavandiga kaasnevat lugu on esitatud vormiga raske edasi anda.

Konkursi esikolmik

1. koht – kavand "Meremärk", autor Unt ja Tammik OÜ

2.–3. koht – kavand "Lennukas", autor Tiiu Kirsipuu

2.–3. koht – kavand "Toepunkt", autor Mihkel Raev ja Solveig Lill

Konkurss korraldati vastavalt kunstiteoste tellimise seadusele, mis näeb ette avaliku otstarbega hoone ehitustöödega kaasneva kunstiteose või -teoste tellimise vähemalt ühe protsendi väärtuses tööde maksumusest.

Žüriisse kuulusid välisministeeriumi haldusküsimuste asekantsler Olavi Seisonen, saatkonnahoone rekonstrueerimise projekti autor Jan Skolimowski (KAMP Arhitektid osaühing), Eneken Maripuu (Eesti Kunstnike Liit), Aime Kuulbusch (Eesti Kunstnike Liit), Rebeka Põldsam (Eesti Kunstiteadlaste ja Kuraatorite Ühing) ja Peeter Talvistu (Eesti Kunstiteadlaste ja Kuraatorite Ühing).