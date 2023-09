Otse kell 11.15: vestlus kultuuriministriga kunstielu mõjutavatest arengutest

Vestluses uurib kunstitöötaja, õppejõud ja Kultuurkapitali kujutava- ja rakenduskunsti sihtkapitali praegune juht Maarin Ektermann minister Heidy Purgalt, milliste sammudega jõuaksime lähemale kunstivaldkonnas seatud eesmärkide, nagu vabakutseliste sotsiaalsed garantiid või õiglased kunstnikutasud, saavutamiseni.

Millisena näeb Heidy Purga kunstivaldkonna olulisust ühiskonnas ja poliitikas ning mis on tema kui ministri eesmärgid? Kuidas teha nii, et kunst ja kultuur ei oleks miski, millest kergekäeliselt mööda vaadata? Vestluse käigus on publikul võimalus kultuuriministrilt küsimusi küsida.

Vestlus Heidy Purgaga algab kell 11.15 ja kestab orienteeruvalt tund aega.