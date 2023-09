Suri Smash Mouthi asutajaliige ja endine laulja Steve Harwell

Harwelli surmast teatas tema mänedžer Robert Hayes. "Steve'i tuleks meelde jätta tema vankumatu keskendumisvõime ja kirgliku sihikindluse poolest, mis temast popstaari tegid. Ja asjaolu, et ta saavutas selle peaaegu võimatu eesmärgi väga vähese muusikalise kogemusega, muudab tema saavutused veelgi tähelepanuväärsemaks," kirjutas Hayes ametlikus avalduses, lisades, et Harwell elas elu täiel rinnal.

Harwellil oli mitmeid terviseporbleeme, sealhulgas maadles ta ka alkoholismiga. Aastal 2021 kukkus ta New Yorgis antud kontserdil kokku ning loobus seetõttu edaspidi bändiga Smash Mouth esinemast.

Harwell lõi Smash Mouthi aastal 1994 koos trummari Kevin Colemani, kitarristi Greg Campi ja basskitarristi Paul De Lisle'iga. Tänaseks on bändis kõik liikmed, välja arvatud De Lisle, vahetunud. Harwelli asemel asus Smash Mouthis alates 2021. aastast lauma Zach Goode.

Smash Mouthi hittlugude hulka kuuluvad "All Stars", "I'm A Believer" ja "Walkin' On The Sun".