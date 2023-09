Tirzah avaldas uue albumi "trip9love...???"

Muusik Tirzah andis plaadifirma Domino alt välja oma kolmanda stuudioalbumi "trip9love...???", mille on produtseerinud Mica Levi.

Värske album on salvestatud aasta jooksul Londonis ja Kentis. Lood põhinevad lühikestel klaverikatkenditel, kuhu on lisatud juurde müra ja Tirzah' vokaal. Tekstide fookuses on armastuse eri vormid.

Tirzah' esitleb uut albumit kontserttuuriga, mille raames ta jõuab muuhulgas Amsterdami, Pariisi, Berliini ja Reeperbahni festivalile, oktoobris jõub tuur ka Ameerikasse.

Tema eelmised albumid – "Devotion" (2018) ja "Colourgrade" (2021) – on ilmunud samuti plaadifirma Domino alt. 2022. aastal esines ta ka festivalil Station Narva.