Otseülekanne tulemas: Kirjandustänava festivali avamine

Laupäeval toimub Kadriorus Kirjandustänava festival, mis saab alguse Juhan Viidingu mälestuspingi avamise ning värske lühilavastusega "Pink". Kultuuriportaalist on võimalik avasündmust ka otseülekandes jälgida.

Lühilavastuse "Pink" autor-lavastaja on Urmas Vadi, näitlejad Andrus Vaarik ja Ago Anderson. "Pink" on naivstlik-pessimistlik-optimistlik lühidraama, milles on kasutatud Jüri Üdi ja Juhan Viidingu tekste.

Kirjandustänava festivali korraldatakse tänavu seitsmendat korda, päeva jooksul toimuvad raamatute esitlused, vestlusringid, kirjandus- ja kultuuriteemaliste arutelude avalikud salvestused, kohtumised kirjanikega, ettelugemised jpm.

Festival toimub Kadriorus Koidula tänaval 9. septembril. Otseülekanne avamiselt algab kell 11.30.