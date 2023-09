Helen Sildna: Sation Narva eesmärk on näidata, et Narvas on hea

Station Narva püüab saavutada kolme eesmärki korraga: pakkuda muusikaelamust ja tegevusi kohalikele elanikele, tuua piirilinna publikut üle Eesti ning ka välisturiste Narva meelitada. Viimane on võrreldes viie aasta tagusega hulga raskem.

"Kui me Station Narvat aastal 2018 korraldasime, siis ikka päriselt juhtus ka seda, et Peterburist inimesed võtsid Uberi-sõidu ja tulidki meie festivalile. Seda praegu muidugi ei toimu," meenutas festivali korraldaja Helen Sildna.

Sildna sõnul on festival eelkõige Eesti publikule suunatud. "Meie suur eesmärk on näidata, et Narvas on hea, siin on loovaid ideid, siia tasub tulla."

Lisaks pakub Station Narva rohkesti kogukonnategevusi, kuid festivali naelaks on mitmekülgne muusikakava.

"Narva ise kujundab väga palju sellest festivalist, meie teeme siia siiski sellist kultuuridessanti," märkis festivali programmikuraator Ingrid Kohtla. "Me oleme tallinlased, natuke tunneme ja tajume, mis võiks siin korda minna, natuke tahamegi kohe meelega üllatada."

Kuuendat aastat toimuva festivali intriigiks on see, kuidas kohalikud festivali suhtuvad. Mõni kehitab õlgu, mõnele meeldib väga.

"Station Narvat on vaja selleks, et Narva ei sureks," leiab Narvas elav Vivian. "Kui sa sukeldud festivali meeleollu, siis tekib tunne, et sa polegi enam Narvas, kus inimesed on alati rahulolematud. Meile tuuakse meeleolu, mida me ise kahjuks siin luua ei oska. Meil on kasulik seda vaadata ja õppida."