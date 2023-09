Tartus avatakse Mirjam Kalamehe arhitektoonika näitus

Mis saab siis, kui võtta tuttavad hooned osadeks ning komponeerida need fragmendid täiesti teisel moel kokku? Kas uus vorm pakub äratundmist või täielikku võõristumist? Kas majad hakkavad kandma senitundmatuid tähendusi või suisa võimalusi? Need on küsimused, millele Mirjam Kalamees on näituse koostamise käigus vastuseid otsinud. Kunstniku sõnul on objektide mahtusid linnaruumis kõige lihtsam mõista maketi abil. "Makette luues olen tõlkinud arhitekti mõtteid, sidunud kokku mitme objekti eri ideed ning toonud esile tooniandvamad mustrid, mida Matteuse majad kannavad," selgitab Mirjam Kalamees näituse valmimise protsessi.

Näituse keskmes on Tartu pikaaegse linnaarhitekti Arnold Matteuse (1897–1986) kümme märgilisemat hoonet, mis on esitatud makettidena, ent hoone vormid on pööratud ümber. Nii on see näitus Matteusest ning tema projekteeritud hoonetest, teistpidi on rambivalguses makett kui iseseisev teos, näitlikustades ruumi vormide vastastikuseid suhteid.

Mirjam kalemehe näitus "Tartu muudab vormi. Hommage Arnold Matteusele." Autor/allikas: Eesi Raa

Mirjam Kalamees (1997) on lõpetanud TÜ Viljandi kultuuriakadeemia etenduskunstide visuaaltehnoloogia eriala. Ta on täiendanud end Praha etenduskunstide akadeemias DAMU ning Tartu Kunstikoolis kunstnik-kujundaja õppekaval. Kunstnik tegeleb väikevormide ja makettidega, mida ta on loonud grupinäitustele.

Mirjam Kalamehe näitus "Tartu muudab vormi. Hommage Arnold Matteusele." jääb avatuks kuni 14. oktoobrini.