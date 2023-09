Ullo Toomi rahvatantsustipendiumi pälvib tantsuõpetaja Maie Tammemäe

Ullo Toomi stipendiumi halduskogu omistas kõrge tunnustuse Maie Tammemäele pikaajalise ja mitmekülgse loomingulise panuse eest rahvatantsu traditsiooni hoidmisel ja arendamisel tantsuõpetaja, ajaloouurija ning tantsulavastajana.

Tantsuõpetaja ning samuti Ullo Toomi stipendiumi varasem laureaat Vaike Rajaste, kes on olnud Tammemäe kolleeg enam kui 40 aastat, ütles, et Maie on alati olnud väga õpihimuline ning on nüüdki uusi teadmisi omandamas. "Tal on suur soov uusi teadmisi analüüsida ja oma töös rakendada. Maie on väga tähelepanelik nii oma tantsulaste kui kolleegide suhtes, alati hoolega kuulates ja hea sõnaga toeks ja kaasamõtlejaks olnud. Imestamisväärselt palju on Maie jõudnud. Ja jõuab ka tänasel päeval," lausus Rajaste.

Maie Tammemäe alustas tööd rahvatantsuõpetajana Viljandimaal 1967. aastal ja juba 1970. aastal osalesid tema juhendatud rühmad esmakordselt ka üldtantsupeol. Möödunudsuvisele noorte tantsupeole jõudis Tammemäe juhendamisel viis tantsurühma. Ta oli üle-eestilise õpetajate rahvatantsufestivali üks algatajatest ning on oma rühmaga osalenud kõigil kahekümne kolmel toimunud festivalil. Aastate jooksul on Tammemäe osalenud pea kõikidel Viljandimaa tantsupidudel lavastusmeeskonna liikmena ning samuti on ta tegelenud kohaliku rahvatantsu ajaloo uurimisega.

Maie Tammemäe tööd tunnustati 2011. aastal Viljandi aasta õpetaja tiitliga. 2012. aastal sai ta Viljandimaal maakondliku kultuuripreemia "Kultuuripärl", 2017. aastal Niina ja Alfred Raadiku fondi stipendiumi, 2019. aastal Viljandimaa rahvakultuuri auhinna ja 2020. aastal Eesti Kultuurkapitali Viljandimaa ekspertgrupi elutööpreemia.

Ullo Toomi stipendiumi antakse välja alates 1987. aastast, et jäädvustada mälestust Ullo Toomist ning väärtustada rahvatantsualast tegevust. Fondi halduskogu tegutseb Eesti Rahvuskultuuri Fondi kinnitatud põhikirja alusel. Ullo Toomi stipendium on rahvatantsuliikumise kõrgeim tunnustus, mille laureaat pälvib silmapaistva tegevuse eest eesti rahvatantsu vallas. Stipendiumi annavad välja Eesti Rahvuskultuurifond ja Eesti Laulu- ja Tantsupeo Sihtasutus koostöös Eesti Rahvatantsu ja Rahvamuusika Seltsiga. Tänavu antakse Ullo Toomi stipendium välja 36. korda.

Stipendiumi varasemate laureaatide seas on näiteks tantsumaailma suurkujud Maie Orav, Mait Agu, Ilma Adamson, Helju Mikkel, Ülo Luht ja teised tuntud rahvatantsujuhid.