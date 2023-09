Uue Laine sügishooaja avavad NKN ja Siemens Nokia

Möödunud aastal oma debüütalbumiga terminile pohhui-wave elu ja sisu andnud Siemens Nokia teguviis on teha muusikat täiesti suvalt – tulla proovikasse kokku, teha üks lugu ja jätta ta põhimõtteliselt selliseks nagu ta on. Omavahel miksitakse 90ndate biite ja post-punk'i.

End post-irooniliseks hiphopiansambliks nimetava NKN muusika tegemise põhimõte on üpris sarnane. Kahe aastaga on välja antud üheksa albumit, viimati tänavu aprillis. Nende kohta on öeldud, et neil on nii suva, et nad ei avalda, kes nad on, aga pole otseselt kunagi varjanud ka.

Hooaja avapeoga alustab ka uue räppmuusikale fokusseeritud pidudesari SPIT, mille taga kohalik räpiaustajatest sõpruskond – Merit Maarits, Mari-Anna Miller, Richard Pohjanheimo ja Mihkel Noot. Seekord on puldis Merit ja Richard, kes valivad kõike vanakooli boom bap'ist kuni kaasaegse mõminani välja.

Klubi Uus Laine uus hooaeg algab täna 15. septembril.