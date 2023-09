Viljandis avati üksildustundest inspireeritud näitus "Üksildasim number"

"Üksildasim number" on järg Koplimetsa eelmisel aastal Vilniuses esitatud väljapanekule. Rüki galerii jaoks valminud fotoinstallaltsioon kujutab suurlinnade korrusmaju pimedate või tuledes säravate akendega. Kunstnik Karel Koplimets analüüsib oma teoses üksildust ja sellega kaasnevaid hirme.

"Me tegelikult inimesi ei näe. Me näeme ainult tühje aknaid – seal on küll keegi just olnud või just tulemas, tuled põlevad, aga seal on inimene ära kaotatud, mis võimendab ka üksildustunnet," kirjeldas Koplimets oma teoseid.

"See on minu meelest väga oluline teema, just pärast üleilmset pandeemiat, kus inimestes üksildustunne veel rohkem võimendus ja päevakorda tuli," lausus kunstnik. "Aga üksildus kui epideemia on juba tegelikult kestnud pikka aega. Suurlinnastumisega ta alguse sai, võib-olla Eestis veel nii [väga] mitte, aga kui me räägime Ameerikast või Aasiast, siis see on juba väga-väga suur probleem."