Mart Sander mängis "Ringvaates" ette senikuulmata Raimond Valgre tango

"Tegelikult on need kõik laulud digiteeritud kujul saadaval isegi Teatri- ja muusikamuuseumi kodulehelt. Ainult huvi on puudu olnud," avaldas Mart Sander, kes imestas, et keegi neid varem polnud välja otsinud. Sander jäi küll kahtlevale positsioonile, arutledes, kas rahval on neid lugusid vaja, muretsedes, et äkki on inimestel "Valgre limiit" täis.

Mart Sander rääkis, kuidas talle tundub, et tal on mingi missioon seada jalule õiglus ja näidata, et tegelikult on head ka need lood, mis pole nii tuntud kui "Saaremaa valss".

Sander mängis stuudios oma akordionil ette ka lühikese katkendi ühest uuest Valgre tangost.