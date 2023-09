Edvin ja Lembe Hiedeli toimetajaauhinna laureaat on Terje Kuusik

Žürii koosseisus Kerti Tergem (esimees), Riina Kasser, Ülle Kiivet ja Sirje Ratso valis tänavuse toimetajaauhinna laureaadiks Terje Kuusiku. Terje Kuusik on üks professionaalsemaid ja staažikamaid toimetajaid Eestis. Aastatel 1973–2010 töötas ta Loomingu Raamatukogus ning on jõudumööda jätkanud toimetajatööd eri kirjastustele ka pensionipõlves. Tema nõudliku punase pliiatsi alt on läbi käinud mitusada raamatutõlget, sealhulgas kirjandusklassikat, aga ka eesti algupärandeid.

Terje Kuusik on hariduselt inglise filoloog, kuid oma suurepärase keeletajuga on ta kohendanud trükikõlbulikuks ka saksa, itaalia, prantsuse, hispaania, soome, rootsi, vene, rumeenia, ungari, uuskreeka, poola, portugali, provansi, türgi, jidiši, hiina, ladina ja sanskriti keelest tõlgitud teoseid. Terje Kuusiku silmapaistvaks panuseks Eesti tõlkekirjandusse tuleb samuti lugeda temaga koostööd teinud tõlkijate koolitamist.

Edvin ja Lembe Hiedeli toimetajaauhinna on varem pälvinud Krista Mõisnik, Mart Orav, Kajar Pruul, Asta Põldmäe, Linda Targo, Anu Saluäär-Kall, Triin Kaalep ja Maiga Varik. Auhinnaga pärjatakse toimetajaid, kelle panus eestikeelse kirjavara keeletaseme hoidmisesse on hindamatu väärtusega.

Auhind antakse Kuusikule üle 30. septembril rahvusvahelise tõlkijate päeva pidulikul tähistamisel Tallinnas Maarjamäe lossis.