"Kultuuristuudio. Arutelu" uurib, kuidas kompida valupunkte Eesti ajaloos

Sillamäe soov nõukogude-aja teemaparki rajada on tekitanud Eestis diskussioone, kas see on ikka parim lahendus paljuski traumaatilise mineviku käsitlemiseks. Samas pole see peataoleku koht Eestis midagi unikaalset: ka seniste nõukogude maamärkide ja mälestuspaikade ja kultuuritegelaste kujude säilitamise-mahavõtmise osas puudub meil üksmeel.

Kas see on kaasaegse pluralistliku ühiskonna tunnus või vajaksime ühtsemat arusaama, kuidas nõukogude minevikku suhtuda, neljapäevane kultuurisaade vaatlebki. Stuudios on külalisteks kultuuriajakirjanik Anne Vetik ning kirjandusloolane ja Tallinna Ülikooli võrdleva kirjandusteaduse professor ja teadusprojekti "Tõlkides mälu: Ida-Euroopa minevik globaalsel areenil" juht Eneken Laanes.

Saade on eetris neljapäeval, 28. septembril kell 22 kanalil ETV2.