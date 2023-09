"Kurvilise tee legendid" linastub kolmel rahvusvahelisel filmifestivalil

"Minu põhiline eesmärk oli jäädvustada ajaloo jaoks üks Eesti autospordi olulisemaid kümnendeid. Teisalt lootsin tempoka filmiga kinno meelitada ka noori ja aidata neil võidusõidu näite läbi mõista meie lähiajalugu. Mõlemad eesmärgid said täidetud. Tagasiside põhjal on noortele film meeldinud, meil õnnestus vist maalida väga värvikas pilt Eesti tipp-rallisõitjate elust sportlastena Nõukogude Liidu absurdses süsteemis," ütles Sterotek Filmi produtsent Eero Nõgene.



Boonusena produtsendi jaoks on film huvi tekitanud ka rahvusvahelistes ralliringkondades. Maailma juhtiva autospordiportaali DirtFish ajakirjanik David Evans kirjutas, et film on põnev sisevaade ellujäämiskunstist ja olelusvõitlusest nõukogude ajal. "Mind alati huvitas, kuidas toimis ralli raudse eesriide taga ja see film annab ühest möödunud perioodist väga hea pildi. Tegemist on hiilgava ajalootunniga."



Filmi tootis Sterotek Film, produtsent Eero Nõgene, režissöör Tarvo Mölder, stsenarist Kaidi Klein.