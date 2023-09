Krickil ilmus uus album "Kirjutamata"

Vabastiilis albumi lindistamine erineb paljuski tavalisest lindistusprotsessist. "Näiteks taustu, millele lood sündisid, kuulasin ainult nii palju, et meelepärased ära tunda. Soovisin taustad enda jaoks uudsed hoida, et kogu tervik oleks kantud värskest voost," tutvustas Krick. "Tõstsin neli kuni viis instrumentaali järjest ritta ja lindistasin nende peale ühe võttega. Hiljem lõikasin sellest n-ö lood välja."

Vabastiil on eesti luulemaastikul seotud tihedalt räpiskeenega, kuigi ka seal on tegemist harvaesineva nähtusega. Vabastiili puhul on vaja artistil reaalajas jälgida, et esitatav tekst oleks sidus ja koherentne ning samal ajal riimuv ja veenvalt esitatud.

Krick ütles, et kirjutatud tekstidega laule tehes võib teinekord end piiratuna tunda. "See projekt andis rohkem vabadust, mis omakorda päädis sellega, et siin on kasutusel põnevamad riimiskeemid, kui enamikus mu lugudes. Siin on kõik tekkinud tunnetuse pealt," teatas ta. "Albumi fookuses ongi näidata, kuidas eesti keeles on võimalik sõnade, rõhkude ja kõladega mängida. Jäädvustatud on mõtete vaba vool. Taotluslikult on sisse jäetud ka konarlikud kohad ja keelevääratused, kuna need kuuluvad vabastiili juurde."

Krick on artistina tegutsenud aastast 2005, mil ilmusid tema esimesed albumid "Voog" ja "Olustik". Aastate vältel on ta koostööd teinud selliste artistidega nagu 5loops, Manipulated Mindz, Ain Nufin, Dew8 ja Põhjamaade Hirm. 2021. aastal andis ta välja vabastiili mixtape-kogumiku, millele "Kirjutamata" mõtteliseks jätkuks on. Uuele albumile tegid instrumentaalid Janno Kekkonen ja Kristo Laarmann.