Vanemuise teatri näitleja Hannes Kaljujärv pälvis teatristipendiumi

Vanemuise teatri draamajuhi Tiit Palu sõnul sobib stipendiumi laureaadi Hannes Kaljujärve isiksus ja mitmekülgne näitlejaanne kõige paremini kirjeldama Vanemuise teatri fenomeni. "Hannesel on olnud oma tee teatri juurde ja teatri sees, ta on aastakümnete jooksul andnud teatrile oma näo, jäädes seejuures alati endaks."

Kaljujärv on mänginud peale sõnateatri ka tantsu- ja muusikalavastustes. "Noorest vihasest mehest, kes lavastajate soovil kehastas mässajaid ja suurte küsimuste esitajaid, on saanud nüüdseks peente rollide meister ja traditsioonide pidevuse hoidja," rääkis Palu. "Kuid isegi nüüd, kui Hannes tuleb lavale, siis tulevad sinna ka suured küsimused ja mässumeel, sest teisiti polegi teatrit teha mõtet."

Draamajuht tõdes, et teatrilava võib olla mõnikord suurem kui maailm ning Kaljujärvega koos on sinna alati põnev seiklema minna. "Avastused on garanteeritud ning seda teavad hästi ja oskavad hinnata nii publik kui kolleegid."

OÜ Hotell Pallas juhatuse esimees Verni Loodmaa õnnitles Hotell Pallase teatristipendiumi laureaati Hannes Kaljujärve. Autor/allikas: Mailis Vahenurm

Tartu Kultuurkapitali juurde loodud teatristipendiumi varasemad laureaadid on näitlejad Jüri Lumiste, Ott Sepp, Merle Jääger, Külliki Saldre, Karol Kuntsel, Maria Soomets, Linda Kolde ja Tanel Jonas, Margus Jaanovits, Marian Heinat, Andres Mähar ja Priit Strandberg ning Maarja Johanna Mägi ja Karol Kuntsel. 2019. aastal anti välja eristipendium kogu Vanemuise draamatrupile, toetamaks nende teatrireisi Kreekasse.