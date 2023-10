Ansambel U2 andis välja uue singli "Atomic City"

"Atomic City" on U2 esimene originaallugu pärast 2021. aasta lugu "Your Song Saved My Life", mis ilmus filmi "Laula 2" tunnusloona.

Ansambli sõnul on nende värske lugu kui austusavaldus 1970-ndate postpungile ja ka Blondiele, kelle teedrajav töö Giorgio Moroderiga inspireeris ja mõjutas neid palju.

"Atomic City" tuli välja koos muusikavideoga, mis võeti üles Las Vegases ning see tähistab ka ansambli Las Vegase kontserdisarja, mis algas 29. septembril ning lõpeb detsembri keskel.

Värske loo produtseerisid Jacknife Lee ja Steve Lillywhite.