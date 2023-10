Pildid: Arhitekt Must avas disaini- ja arhitektuurigaleriis juubelinäituse

Arhitekt Must avas disaini- ja arhitektuurigaleriis juubelinäituse "Esimesed kümme"

Arhitekt Must on enamasti panustanud oma töös selliste oluliste objektide loomisele, nagu keskväljakud või muud avalikud ruumid ning riigikoolid ja lasteaiad.

Oma töödes keskendub Must järgenvatele küsimusele.

Kuidas luua linnasüdamesse terviklik avalik ruum? Kuidas uuendada linnaruumi kahanevates väikelinnades ning kuidas arhitektuur saab aidata piirkonna elujõulisuse tagamisega? Millist rolli peab arhitektuur kandma kliimasoojenemise vastu võideldes? Kuidas pikendada arhitektuuri eluiga ning kuidas vähendada vajadust hoonete lammutamiseks, asendamiseks ja ehitamiseks? Kuidas ehitada piiratud ressurssidega planeedil ja sellest lähtuvat muuta ruumide planeerimist? Kuidas süsiniku jalajälje prisma kaudu otsustada, milline teemapüstitus on väärtuslikum ning milline idee väärib ehitamist? Mis võimalusi on meil külmas kliimas sise- ja väliruumi ühendamiseks ning vaheruumide loomiseks? Kuidas luua tänasele elustiilile vastavaid elamismudeleid ning mis on kodu mõiste tasaarengu ja jagamismajanduse ajastul?

Näitus jääb avatuks kuni 28. oktoobrini.