ETV2 näitab oktoobris Just Filmi laste- ja noortefilmide festivali linateoseid

ETV2 näitab alates 7. oktoobrist igal laupäeval Just Filmi laste- ja noortefilmide festivali linateoseid, mis annavad lastele ja noortele võimaluse läbi filmikunsti näha nende ümber toimuvat.

Eelmisel aastal Just Filmi festivali kavas olnud filmid jõuavad esmakordelt tele-eetrisse. Linastuvad lood pakuvad põnevat vaatamist nii lastele kui ka täiskasvanutele. Just Filmi kuu avab Hollandi ja Saksamaa linateos "Takistamatu".

ETV2 Just Filmi kuu kava

"Takistamatu"

7. oktoobril kell 17

Holland, Saksamaa, 2022

Parimad sõbrad Dylan ja Youssef unistavad mõlemad jalgpallurikarjäärist. Ühel päeval muudab ootamatu sündmus Dylani elu kardinaalselt ja ta peab leidma viisi, et sellega toime tulla. Oma unistusest Dylan aga loobuda ei kavatse ning ta seab eesmärgiks anda endast kõik, et koos sõbra Youssefiga Touzani karikas võita. Rulatüdruk Maya, kellesse Dylan armunud on, aitab tal välja mõelda täiesti uue viisi, kuidas jalgpalli mängida. "Takistamatu" on film tõelisest sõprusest ning enda unistuste nimel töötamisest ja mitte allaandmisest.

"Alfons Zitterbacke - kaos klassireisil!"

14. oktoobril kell 17

Saksamaa, 2022

Alfons jõuab viimasel hetkel bussi, mis viib klassireisile Läänemere äärde ning kus ta soovib oma uuele klassiõele Leoniele muljet avaldada. Nii otsustabki ta kandideerida klassivanemaks. Tema kauaaegne rivaal Nico taipab, et Alfons püüab silma paista ning esitab talle jabura väljakutse. Klassireisist areneb välja seiklus, mida Alfons ja ta sõbrad niipea ei unusta.

"Perekond Kiljunen"

21. oktoobril kell 17

Soome, 2022

Vanematel meenub poegade Mökö ja Luru sünnipäev viimasel minutil ning nad kihutavad hommikul jalgratastel neile torti ostma. Poisid hakkavad samal ajal endale ise kooki küpsetama ja panevad kogemata maja põlema. Ümbruskonnas juba teatakse, et Kiljunenidega juhtub alati midagi ootamatut. Algavad pöörased seiklused – poisid eksivad suures linnas ära, satuvad koomilistesse olukordadesse ning isegi presidendilossi. Vanemad panevad kõik mängu, et oma lapsed üles leida, ent see ei osutu lihtsaks.

"Detektiiv Bruno"

28. oktoobril kell 17

Poola, 2022

Kaheksa-aastane Oskar elab orbudekodus ning tema lemmiksari on "Detektiiv Bruno". Leides oma sünnipäeval ümbriku mõistatusega, mis tõotab viia vanemate kingituseni, pöördub Oskar Bruno poole, et too aitaks tal saladust lahendada. Nii saabki alguse nende ühine peadpööritav seiklus.

Kõik Just Filmi filmid, nii need, mis oktoobrikuus ETV2 eetrisse jõuavad, kui ka valik varasematest teemakuudest, on juba praegu vaadatavad Lasteekraani veebilehel.