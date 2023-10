Otse kell 14: Nobeli kirjanduspreemia väljakuulutamine

Nobeli kirjanduspreemia nominente ei avalikustata, kuid kihlveokontorite hinnangul on kõige tõenäolisem võitja hiina kirjanik Can Xue, samuti on nimekirjas Haruki Murakami, Margaret Atwood ja Salman Rushdie, kes kõik on juba aastaid kihlveokontorite ennustustes figureerinud.

Sel aastal tõuseb ka kirjanduspreemiaga kaasnev rahaline auhind: kui veel möödunud aastal oli see 10 miljonit rootsi krooni, siis tänavu kasvab see 11 miljoni rootsi kroonini ehk orienteeruvalt 950 000 euroni.

Möödunud aastal pälvis Nobeli kirjanduspreemia prantsuse autor Annie Ernaux, keda peeti juba aasta varem tõenäoliseks võitjaks. Alates 1901. aastast on Nobeli kirjanduspreemia pälvinud 115 inimest.