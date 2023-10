ETV2 kinoklassika õhtud on sel sügisel prantsuse filmidiivade päralt

Reedene kinoklassika tõstab sel sügisel fookusesse prantsuse filmidiivad nagu Brigitte Bardot, Catherine Deneuve, Charlotte Gainsbourg ja teised legendid, kelle nimed on kinoajalukku kuldsete tähtedega kirjutatud.

Prantsuse filmidiivade programm vältab ETV2s mitu kuud ja pakub vaatamiseks linateoseid erinevatest aastakümnetest. Kinoklassika erilise kava avab 6. oktoobril kell 22.30 režissöör Jean Aureli 1969. aasta film "Naised" Brigitte Bardot'ga peaosas.

Kinoklassika filmid oktoobris

"Naised" ("Les femmes", Prantsuse/Itaalia 1969)

6. oktoobril kell 22.30

Erootikaga laetud Prantsuse komöödia 1960ndate lõpust. Jérôme (Maurice Ronet) on tuntud kirjanik, kes plaanib kirjutada oma memuaare. Clarast (Brigitte Bardot) saab tema sekretär, kes peab täitma kõik tujuka kirjaniku soovid. Töösuhe pöördub peagi enamaks, sest Clara kaunidusele pole lihtne vastu seista.

1950.–1960. aastate seksisümbol Brigitte Bardot on filmimaailma tõeline diiva, teda peetakse tänini üheks kaunimaks naisnäitlejaks läbi aegade. Lisaks näitlemisele on ta astunud üles modelli ja lauljana, praegusel ajal on Bardot tegev aktiivse loomakaitsjana.



"See ihaluse hämar objekt" ("Cet Obscur Objet du Désir", Prantsuse/Hispaania 1977)

13. oktoobril kell 22.35

Keskealise jõuka prantslase Mathieu ja vaese, Sevillast pärit noorukese flamenkotantsija Conchita vahel sünnib probleemne suhe. Conchita (Carole Bouquet ja Àngela Molina vaheldumisi samas rollis) annab seksuaalseid lubadusi, mis jäävad täitamata, Mathieu (Fernando Rey) vaevleb ihaluse küüsis ja frustreerunud paar läheb kord lahku, siis kokku. Kord tõukab mehe eemale naine ja siis vastupidi... "See ihaluse hämar objekt" (1977) jäi režissöör Luis Buñueli viimaseks tööks ja pälvis parima võõrkeelse filmi nominatsiooni nii Oscarite kui ka Kuldgloobuste jagamisel.

"Päevaliblikas" ("Belle de Jour", Prantsuse/Itaalia 1967)

20. oktoobril kell 22.30

Luis Buñueli 1967. aastal valminud filmi peaosaline Catherine Deneuve kehastab noort malbet abielunaist, kelle seltsis tema arstist abikaasa Pierre (Jean Sorel) loodab nautida väikekodanlikku pereidülli. Naisõigusluse levik viib aga mässumeelsuseni noore naise hinges – Séverine tõrgub meeste konstrueeritud maailma vastu, hakates elama vabatahtlikku kaksikelu. Päevasel ajal, kui ta abikaasa patsientidega tegeleb, asub naine kõrgklassi bordellis prostituudina elu nautima. Nii saabki ta endale hüüdnimeks Päevaliblikas ehk Päevane Kaunitar. Oma mehega ei suuda muidu nii vabameelne naine seksuaalsust nautida, sest on saanud kasvatuse, mis seda ei võimalda.

"Korter" ("L'Appartement", Prantsusmaa 1996)

27. oktoobril kell 22.30

Itaalia-prantsuse filmidiiva Monica Bellucci saatusliku naise Lisana draamas, milles äsja kihlunud mees taaskohtub kunagise iha objektiga. Parima võõrkeelse filmi BAFTAga pärjatud draamas teevad kaasa veel Vincent Cassell, Romane Bohringer, Jean-Philippe Écoffey jt.