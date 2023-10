Galerii: loodusmuuseumi "Puudega linn" viib rännakule läbi linnalooduse

"[Näituse nimi] ongi meelega pandud selline, et ta näitab linna mõlemat poolt. Ühelt poolt on palju rohelust ja kõik on väga hästi. Teiselt poolt, kui igapäevaselt tööle või poodi minna, tajume mürareostust ja õhk ei ole päris värske. Kohti, mida saaks paremaks teha, on ja sellest tulebki rääkida," avas "Terevisiooni" näituse pealkirja tagamaid Eesti Loodusmuuseumi kogude osakonna juhataja Lennart Lennuk.



Linnalooduse mitmekesisus on Lennuki hinnangul väga varieeruv. "Näiteks Vabaduse väljakul, mis on suhteliselt ära kaetud, väga elurikkust pole. Kuid seal samas mäe otsas on palju rohelust ja keskkond jällegi rikas." Lennuki sõnul on looduse mitmekesisus meile mürareostuse ja õhusaastega võideldes abiks. "Mida rohkem on loodust, seda parem ja puhtam on meie keskkond," rääkis ta.



Väljapanekul saab tutvuda linnalooduse 250 erineva liigiga, sealhulgas Pärnu lahe juhukülalise rändkrabiga ning Russalka rannast leitud tomatitaimega. Eksponaatidest on vaatluste põhjal loodud ka veebikaart ning aadressiraamat, kus saab tutvuda meie igapäevaste naabrite elupaikadega. Kaarti saavad inimesed ka ise linnas tehtud loodusvaatlustega täiendada.



Üllatusliku linnaelanikuna leiab näituselt ka mingi ehk Ameerika naaritsa, kes linnas videvikutundidel toimetab ja keda võib Lennuki sõnul tihti ka inimeste pööningutelt leida.



Tuttavamatest liikidest saab tutvust teha kajakaga, kelle arvukus on langemas. "Kui mõelda kajaka peale ülemaailmselt, siis tema elupaigad on kadumas ja arvukas tegelikult kukkumas, kuigi meile linnas tundub, et teda on väga palju. See näitus räägib ka sellest, kuidas me võiksime õppida koos nende liikidega elama ja kuidas leida lahendusi, et me üksteist ei häiriks," rääkis Lennuk.



Näitus on avatud 31. maini 2025.