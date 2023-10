PÖFFi avab Serbia "Oppenheimer"

Pimedate Ööde filmifestival avalikustas oma avafilmi, milleks on Dragan Bjelogrlići põnevusdraama "Süsteemi valvurid", mis juhatab sisse ka tänavuse fookusprogrammi, mis on pühendatud Serbia, Sloveenia, Horvaatia, Montenegro ja Põhja-Makedoonia filmikunstile.

On aasta 1958 – käib külm sõda. Salastatud tuumaeksperimendi käigus vallandub radioaktiivne kiirgus. Neli kiiritatud jugoslaavlast eesotsas eksperimendi juhi professor Popovićiga viiakse Pariisi. Ainus võimalus nende elu päästa on siirata luuüdi – operatsioon, mida pole veel maailmas tehtud. Ainuke, kes seda suudaks, on onkoloog Georges Mathé – paraku on ta aatompommi veendunud vastane. Kaks professorit, kaks maailma ja kaks ideoloogiat põrkuvad.

Serbia "Oppenheimeriks" nimetatud film, mis on valminud Serbia, Sloveenia, Montenegro ja Põhja-Makedoonia koostöös, põhineb Goran Milašinovići raamatul "Vinča juhtum" ja võitis tänavu suvel Locarno festivalil Piazza Grande 8000-pealise vabaõhupubliku ees maineka filmiajakirja Variety kriitikute preemia.

Tänavusest fookusprogrammist, mis on pühendatud Serbia ja tema lähinaabrite filmikunstile, leiab lisaks uuematele linateostele kavast ka esindusliku retrospektiivi, mis tutvustab Jugoslaavia uue laine ja selle esileküündivaima osa, nn musta laine filme. Tegu on 1960–1970ndate Jugoslaavia filmikunsti vähetuntud, kuid intrigeeriva peatükiga, mis käsitles vormiliste otsingute kaudu ka sotsialistliku ühiskonna tabuteemasid ja inimese pimedamat poolt.

PÖFFi juhi Tiina Loki sõnul väärib selle regiooni filmikunst, mida teatakse Eestis, nagu ka terves Põhja-Euroopas ainult mõne üksiku nime kaudu, avastamist ja laiemat tutvustamist. "Meie fookusriike ei seo mitte ainult ühine minevik, vaid ka tihe filmialane koostöö – ükskõik kui keerulised ajad ja suhted ka ei oleks, ikka on leitud võimalus ühiselt filme toota ja selle kaudu kultuurisildu ehitada," ütles ta.

Mahuka programmi on kokku pannud PÖFF koos Serbia, Horvaatia, Montenegro, Põhja-Makedoonia ja Sloveenia filmikeskustega.

Kogu Pimedate Ööde filmifestivali kava kuulutatakse välja 27. oktoobril.

Pimedate Ööde filmifestival leiab tänavu aset 3.–19. novembrini.