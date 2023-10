Vaal galeriis avati Alar Tuule isikunäitus "X+y..."

Näitusele on iseloomulik märgitihedus. Inimest igal sammul ümbritsevast äppide ja küpsiste maastikust on kunstnik välja sõelunud oma isiklikud kogemused. Väljasolev maalirida mõjub organiseeritud struktuurina, kus iga detail asetub täpselt oma kohale hoomamatus tervikus.

"Eks see ongi see maastik, äpimaastik, kus ma olen. Ma lihtsalt filtreerisin puhtamaks selle, et kaoks ebaoluline ära," rääkis Tuul. "Mulle tundub, et koeraga jalutamas käies on kõik igav –põõsas, puu – see kõik on ühesugune. Aga see äpindus on toredalt kirju ja paeluv – see dimensioon, see suurus, ei adu ju, kus see asub või kus inimene asub. Ma proovisin seda maalile saada," selgitas kunstnik oma loomingu kontseptsiooni.