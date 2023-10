Metal-bänd Kannabinõid avaldas uue albumi "Mass"

Kaheksa eestikeelse looga albumilt kuuleb doom'i elemente, psühhedeelset rock'i ja ambient'i. Uus plaat räägib edasiliikumisest, püüetest leida rahu hetkes ning vastutuse võtmisest oma elu eest.

Bändi jaoks sündisid lood ajal, mis märkis nende elus olulisi muutusi, kuid ka erakordselt keerulist aega, kui nende prooviruumis leidis aset põleng.

"Albumi läbiv sõnum on see, kui oluline on muutustega kohaneda. Meil pole võimalust aega peatada ega tagasi kerida, seega peame järeleandmatult edasi liikuma," sõnab ansambli trummar Mihkel Rebane.