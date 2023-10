"Kultuuristuudio. Arutelu" vaatleb, kuidas ravida eetikakriisi

Samal ajal on selge, et aega, kus eetikakriisist poleks räägitud, inimkond ei tunnegi. Kas siis ravida eetikariisi või tunda rõõmu selle üle, et lonkava olukorra tajumine meis ikka veel ohuinstinktid äratab?

Stuudios arutlevad filosoof Margus Ott ja teatraal Paavo Piik ning saadet juhib Maarja Vaino.

"Kultuuristuudio. Arutelu" on eetris neljapäeval kell 22 kanalil ETV2.