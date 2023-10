Galerii: Telliskivi Loomelinnaku väligaleriis avati Arne Maasiku fotonäitus

Alates 19. oktoobrist on Telliskivi Loomelinnaku väligaleriis avatud arhitektuurifotograafi ja arhitekti Arne Maasiku näitus "Tallinna aerofotod 2001–2010", mis lennutab vaataja droonifotode eelsete Tallinna linnajagude kohale.

Seeria sai alguse 22 aasta eest, mil Maasik jäädvustas Tallinna linnulennulisi vaateid erinevate trükiste, näituste ja arhitektuuriprojektide, ka ehituse ja kinnisvara valdkonna tarbeks. Esimesed aerofotod 2001. aastast, mis telliti Eesti arhitektuuri näitusele Berliini Kunstiakadeemias, tekitasid elevust, sest lennukitelt pildistatud linnavaated olid veel uus ja värske nähtus. Ka kohalik linnaruum ootas alles tänaste maamärkide ning suurte ehitustsüklite starti. Äsja oli valminud kõrge Radissoni hotell, peagi saabus Viru Keskus, ellu äratamist ootas Telliskivi Loomelinnak.

"Nii fotograafi kui arhitektina mõtisklen ma pidevalt linna ja keskkonna arengute osas aktiivselt kaasa ning nagu ka näitusel olevad jäädvustused kinnitavad on need protsessid alati vastuolulised," selgitab Maasik.

Näituse viimased tööd valmisid 2010. aastal, ajal, mil taevas hakkasid üha enam tegutsema digitaalsed fotograafid ehk droonid ning aerosessioonid hakkasid oma olulisust kaotama. Toonased fotod on aga jäädvustatud inimese käe läbi, lennukitelt mitmesaja meetri kõrguselt. Tallinna vaadete näol pole tegu pelgalt kirjeldavate linnaruumi metamorfooside jäädvustuste, vaid keskkonna sisemisi muutusi peegeldavate terviklike kunstiliste kompositsioonidega.

Arne Maasik (sünd 1971) on lõpetanud 1995. aastal Eesti Kunstiakadeemia arhitektuuri osakonna. 1996–2003 töötas ta arhitektina arhitektuuribüroos Künnapu & Padrik, seejärel tegutsenud vabakutselise kunstnikuna. Osalenud pikaajalistes teaduslikes uurimisprojektides ning esinenud isikunäitustega Tallinnas, Helsingis, Roomas, Veneetsias, Berliinis, New Yorgis jm. Eesti Kunstnike Liidu liige aastast 2003. Pälvinud 2006. aastal Kultuurkapitali aastapreemia, 2001. aastal I ja II koha Eesti Arhitektuurimuuseumi arhitektuurifotograafia konkursil ja 2019. aastal Kristjan Raua preemia. Maasik on tuntud eelkõige kontseptuaalse arhitektuurifotograafia poolest, kuid üldisemalt iseloomustab teda tehniline ja kompositsiooniline perfektsionism.

Näitus jääb Loomelinnaku Väligaleriis avatuks 6. detsembrini 2023.