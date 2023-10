Otseülekanne reedel: vestlusring interpretatsioonikunstist tänases kultuuriruumis

Vestlusringis süvenetakse interpretatsioonikunsti mõtestamisse kaasaegses kultuuriruumis. See on teekond, kus ootused võivad vastanduda tegelikkusele ning kus idealiseeritud kontseptsioon puutub kokku esituskunstide praktiliste aspektidega. Püüame mõista, kuidas muusika tõlgendamise olemus kujuneb, muutub ja kohandub tänapäeva dünaamilises ja mitmekesises kultuurikeskkonnas, küsides samas, kas see vastab nii asjatundjate kui ka laiema publiku ootustele. Kuidas saab interpretatsioonikunst säilitada oma ajakohasust maailmas, mida püütakse pidevalt ümber defineerida innovatsiooni ja kultuuriparadigmade muutmise kaudu?

Paneelis võtavad sõna sopran Mirjam Mesak, pianist ja helilooja Holger Marjamaa, löökpillimängija Heigo Rosin ja pianist Mihkel Poll. Vestlust modereerib EMTA rektor Ivari Ilja.

MüriaadFESTi avapaneel toimub reedel, 20. oktoobril kell 12.00-13.15.