"Kultuuristuudio. Arutelu" uurib, kuidas tuua Eestisse enam maailmakultuuri

"Kultuuristuudio. Arutelu" heidab pilgu Eestile kui kultuuriimportijale: kas meieni jõuab piisavalt välismaist tipp- ja popkultuuri ning mida teha, et veel enam ägedaid tegijaid tahaks oma loominguga Eestisse tulla. Ja ka vastupidi - mil viisil näidata maailmale paremini meie kunstimeistreid.

Kui 60 000 inimest käib Tartus Metallica kontserdil ja 95 000 inimest Kumus TeamLabi näitusel, siis on see kõva sõna, aga ehk peaks selliseid kõvasid sõnasid tublisti rohkem olema.

Kas suurkontserte ja suurnäitusi on Eesti suguse väikeriigi jaoks piisavalt või võiks neid rohkem olla - kui võiks, siis miks neid ei ole? Kas selleks on vaja usaldusväärseteid sidemeid, aastatepikkust tööd või on hoopis olulisemad head lennuki- ja rongiühendused?

Samuti võtab saade vaatluse alla teise tähtsa kultuurimajanduse komponendi - Eesti kultuuri ekspordi.

Saates arutlevad seekord Eesti Kunstimuuseumi peadirektor Sirje Helme ja kultuurikorraldaja Gunnar Viese. Saadet juhib Kaupo Meiel.

Saade on eetris neljapäeval kell 22 kanalil ETV2.