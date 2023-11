Eesti muusikute perekonna teekond Saksamaalt läbi Jaapani Islandile

Tuuli ja Selvadore Rähni ühine teekond sai alguse Tallinna Riiklikust Konservatooriumist. "Me õppisime koos konservatooriumis, oli 1991. aasta ja Selvadorel oli kindel plaan minna õppima välismaale. Saimegi Saksamaalt stipendiumi ning elasime seal kokku seitse aastat," meenutas Tuuli Rähni.

Kuid ühel ööl kell kolm sai Selvadore ootamatult kõne Jaapanist ja talle pakuti seal tööd. "Sellele pakkumisele järgnes muidugi terve rida konkursse, kuhu konkureeris umbes 150 inimest aga mingil õnnelikul kombel valiti just mind välja," rääkis Selvadore Rähni.

Jaapanis töötas Selvadore Rähni Kyoto sümfooniaorkestris klarnetirühma kontsertmeistrina ja Tuuli Rähni oli ametis kontsertpianisti ning klaveripedagoogina. Perel oli plaan Jaapanisse jäädagi. Otsiti võimalust sinna maja ehitada, aga lõpuks loobuti sellest, sest vähesed vabad krundid olid kõik maavärina liinide peal ning Jaapanis on selline reegel, et kui maja maavärinas hävib, siis pangalaenu ei kustutata. Nii hakati pärast kaheksat aastat otsima uusi väljakutseid ning leitigi need Islandi saarelt.

"Islandi tingimused, mis meile pakuti, sobisid lihtsalt kõige paremini," rääkis Selvadore Rähni. "Väikeses maakohas vabanes muusikakooli direktori koht ja ma võtsin selle teadlikult vastu, sest mu soov oli klarnetit edasi mängida ja mõnes suuremas muusikakoolis oleks olnud väga palju administratiivset tööd, mida ma üldse teha ei taha."

Muusikapisikuga on nakatunud ka Rähnide pere lapsed. 2003. aastal Jaapanis sündinud Oliver on ema käe all õppinud klaverimängu ning kirjutab nüüd juba ise klaverimuusikat. Islandil sündinud Marian on õppinud klaverit ja poplaulu.

"Islandile kolides oli mul kaks väikest last ja ma sain tõesti lastele aega pühendada, mida ma väga soovisin. Hiljem hakkasin tasapisi tööle muusikakoolis ja kirikutes, kus ma hakkasin õppima orelit. See oli täiesti uus suund minu jaoks, sest olen ju peamiselt olnud kontsertpianist," rääkis Tuuli Rähni.

Islandi muusikaelust rääkides tõi Oliver välja, et väga tähtsat rolli mängivad muidugi pop- ja rokkmuusika aga pealinnas toimub ka väga mitmekesine klassikalise muusika elu. "Siin on tegutsev sümfooniaorkester ja muusikaülikool," ütles ta. "Ma ütleks, et islandlased on väga musikaalsed ja nad tõesti armastavad muusikat."