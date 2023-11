Sveta baari asutaja: laual on küsimus, kuidas me ellu jääme

Pealinna kontserdikohad ja klubid on majanduslikes raskustes. Ühelt poolt mõjutavad nende tegevust kogu kultuurielu järjestikku tabanud kriisid, teisalt ka linna gentrifitseerumine. Üheks ohvriks on Balti jaama lähedal asuv Sveta baar.

Sveta baar on üks neist pealinna ööelu keskpunktidest, mille järgi Eestit tuntakse ka Euroopas laiemalt. Ala omaniku algatatud uus detailplaneering Sveta Baari aga alles ei jäta. Sveta Baari üks asutajaid Roman Demchenko nentis, et seda oli ka oodata.

"Muidugi on kurb, et mingil hetkel see lõpeb, aga me ju kunagi ei tea, kui kaua see aega võtab. Päris mitmes teises kohas linnas, kus on klubid ja kontserdikohad, on ka uued arendused. Need võtavad aega viis aastat või rohkemgi, päeva pealt ei kao kuhugi," arvas ta.

Linn eraomandis arendusse ei sekku, kuid pakub oma toetusmeetmeid.

"Lõime kitsa toetusmeetme elava muusika kontsertpaikadele, kelle tegevus on täpselt see, millest Sveta puhul räägime: nende kultuuriline sisu, programm, et korraldajad saaks seal võtta riske ja soodustada mitmekesisust. Seda on linn tänaseks poolteist aastat teinud, järgmise aasta esimene taotlusvoor on avatud," sõnas Tallinna abilinnapea Kaarel Oja.

Järjestikku kogu majandust tabanud kriisid on aga klubi- ja kontserdielu nõrgestanud, nii et eelolev aastagi on küsimärgi all.

"Praegu on laual küsimus, kuidas ellu jääme ja lisaks sellele "kuul pähe" on järgmisest aastast tõusev käibemaks. Praegune inflatsioon kindlasti mõjutab tarbijaid," märkis Demchenko.

"Klubide tasandil on otsustatud, et loome lõpuks kauaoodatud Eesti Ööelu Ühingu. Klubid, kohad, korraldajad panevad kokku esindusorganisatsiooni, mis hakkab esindama meid poliitiliselt ja ka laiemal tasandil, teadvustama meie väljakutseid, probleeme ja otsima neid samu lahendusi," lisas ta.