Maarja Vaino: kirjanikuna võttis Tammsaare armastuse keerulisusest maksimumi

Kadriorus Tammsaare muuseumis on avatud näitus "Armastuse stiihia", mis on pühendatud armastusele Tammsaare loomingus. Näituse kuraatori Maarja Vaino sõnul ei suuda inimene Tammsaare loomingus armastust sageli hallata.

Näituse keskmes on on romaan "Elu ja armastus", mille ilmumisest möödub tuleval aastal 90 aastat. Näitusel saab minna Rudolfi ja Irma magamistuppa ning lugeda nii kirjaniku elus rolli mänginud südamedaamidest kui ka Tammsaare kirju oma abikaasale.

"Tõsiasi on see, et ka tema enda elus oli palju selliseid suhteid, mis ei lõppenud õnneliku päikeseloojangusse kõndimisega. Aga kirjanikuna võttis ta armastuse keerulisest poolest maksimumi," rääkis näituse kuraator Maarja Vaino.

"Armastus on Tammsaare käsitluses tõepoolest midagi, mida inimene väga sageli ei suuda hallata. Kui tuleb tõeline suur armastus kahe inimese vahele, siis võib see lõppeda kas ühe või mõlema sisemise kokkuvarisemisega või mingi hävimisega," arutles Vaino.