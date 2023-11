Lunacy of Flowers uuest albumist: olen alati otsinud seda tõest kõlapilti

Täna ilmus Eestis elava ja Londonist pärit ühemehebändi Lunacy of Flowers uus album "The Lunatic", mis on sel aastal juba teine. Värske kauamängivaga jätkab projekti taga peituv Dave oma heli otsimist ning teeb tantsulist muusikat, mille jaoks tuleb tantsuviis ise välja nuputada.

See on juba su teine Eestis avaldatud album. Kuuleme siin variatsioone post-pungist. Mida sa ise muusikast otsid?

Minu jaoks on see lihtsalt maitse küsimus, mitte ambitsioon. Teen muusikat, mis mulle meeldib. Olen alati otsinud seda päris kõlapilti, tõest saundi, see ei pruugi meeldida kõigile, kuid see polegi minu eesmärk.

Album valmis sinu enda stuudios?

Jah, minu korteris on kõik, mis ma Suurbritanniast kaasa võtsin ja kogu mu vaba aeg läheb muusika tegemisele.

Kuivõrd oluline on Lunacy Of Flowersi muusika juures selle tantsuline külg?

Minu jaoks on see nii-öelda tribal rütm, kuid samal ajal on huvitav see, kui inimesed võtavad seda omamoodi, saades erinevaid kogemusi tantsimisest, millestki, mida nende keha ei saa kontrollida nende helide tõttu, mida nad kuulevad. Mulle meeldib jääda oma loomingus sellisele positsioonile, kus muusika on tantsitav, kuid sa ei tea, kuidas seda teha.

Kui hästi su esimesel albumil läks?

Ma arvan, et läks hästi. Andsin välja kassette ja neid on ainult mõned järel praegu. Minu arvates on vaja lihtsalt aeglaselt enda fännibaasi ehitada, et inimesed mind leiaksid.

Kas proovid oma muusikaga ka Eestist välja jõuda?

Praegu proovin Eestis ja Ühendkuningriikides. Plaan on lasta muusikat välja Eestis ja minna välismaale seda mängima, sest ma arvan, et live's mängimine aitab muusikal paremini levida. Kassetid on head. Inimesed teavad, kui sinna on peale kirjutatud Lunacy Of Flowers, siis on seda põhjust kuulata. Aga ise live's muusika mängimisest on minu arvates rohkem kasu.

Kas plaanid ka UK-sse esinema minna?

Ma mängisin enne siiatulekut, kui alles Lunacy Of Flowers'iga alustasin, Suurbritannias väga palju. Aga praegu mängin enamasti Tallinnas, veidi Tartus ja ka Helsingis. Aga järgmisel aastal teeme vist ühe kohaliku bändiga ühise tuuri siin lähedalasuvates riikides, Soomes jne. See tuleb tore ja loodetavasti unustamatu.

Sinu muusika on Spotifys, aga sealt vist palju ei teeni.

Absoluutselt mitte. Aga nagu ma ütlesin, siis muusikat avaldan ma selleks, et muuta inimesi oma muusikast teadlikuks ja kasvatada fännibaasi ja anda inimestele võimalus mu muusikat kuulata.

Kas saame uut albumit ka live's kuulata?

Jah, loodetavasti. Arutame seda hetkel, aga sõltub. Eesti ilm ajab mind segadusse, ma ei tea kunagi, kas inimesed sellise ilmaga välja tulevad. Ma olen Londonist, seega mul on ikka selline uskumus, et lumetormidega inimesed kontserdile ei tule.