Suri The Poguesi laulja ja laulukirjutaja Shane MacGowan

Iiri päritolu Shane MacGowan sündis 1957. aastal Inglismaal Kenti linnas. Ta oli folk-punkbändi The Pogues laulja ja liider bändi loomise aastast 1982 kuni laialiminekuni 2014. aastal. Laiem tuntus saavutati 1987. aastal jõululauluga "Fairytale of New York". Lugu on siiani üks palavamalt armastatumaid briti jõululaule.

MacGowani esindaja kinnitas oma avalduses, et MacGowan lahkus siit ilmast rahulikult 30. novembri varahommikul. Tema kõrval olid tema naine ja õde.

Iirimaa president Michael D. Higgins nimetas oma kaastundeavalduses MacGowanit üheks aegade parimaks lüürikuks. "Tema laulusõnad on üle kogu maailma ühendanud iiri rahvast oma kultuuri ja ajalooga, väljendades niivõrd mitmekülgseid inimtundeid äärmiselt poeetilisel teel," lausus ta.

2018. aastal omistati MacGowanile tema 60. sünnipäeval elutööpreemia Dublini riiklikus kontserdisaalis.