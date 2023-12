Vaata enne tele-eetrit: dokfilm "Rainer Sarneti nähtamatu võitlus"

Eesti filmitegija on haruldane liik ja metsikus looduses arvatakse neid leiduvat vaid mõni kümmekond. Meie võttegrupil õnnestus tabada see eriline isend ja jälgida režissöör Rainer Sarnetit tema uue mängufilmi "Nähtamatu võitlus" võtetel. See omapärane loodusdokumentaalfilm uurib, kuidas ta toimetab vabas looduses, kus ellu saavad jääda vaid parimad spetsialistid.

Režissöör ja produtsent Gert Põrk, teksti lugeja Ester Kuntu, helirežissöör Andres Nõlvak, monteerija Villem Roosa, värvimääraja Fidelia Regina Randmäe.