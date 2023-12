Otseülekanne lõppenud: vestlusring "Kunstivoolude mõisted ja mõistatused: Itaalia transavangardism ja Eesti külm eskpressionism"

Vestlusel arutavad näituse "Nende meeltes on lõputu universum. Itaalia transavangard ja Eesti külm ekspressionism" kuraator Sirje Helme ja ajakirjanik Joonas Hellerma 1980. aastate Eesti ja Itaalia kunstimaastike sarnasusi, eripärasid ning kokkupuutepunkte.

Vestluse käigus mõtestatakse lahti näitusega seonduvat erialast terminoloogiat ning 1980. aastatel ilmunud uut kunsti- ja näitusekultuuri.

Üritus on osa näituse "Nende meeltes on lõputu universum. Itaalia transavangard ja Eesti külm ekspressionism" publikuprogrammist.

Näituse keskmes on 1980. aastate teise poole Itaalia ja Eesti kunstnike loominguline dialoog. Näitus toob Itaalia erakogudest ja muuseumidest Eesti publiku ette esindusliku ülevaate 1970. aastate lõpus Itaalias moodustunud transavangardi rühmituse loomingust, mis on asetatud kõrvuti 1980. aastate teises pooles Eesti kunstivälja uuendanud Raoul Kurvitza (1961) ja Urmas Muru (1961) teostega. Kuigi sündinud teisel pool raudset eesriiet, on Kurvitza ja Muru külm ekspressionism – kunstnike endi antud nimetus – justkui Itaalia transavangardi põhjamaine peegeldus.