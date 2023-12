Tallinnas esineb saksa rokkbänd Guano Apes

Guano Apesi tähelend sai alguse 1990. aastatel, kui lugu "Open Your Eyes" viis nende toore ja mässumeelse energia laiema publiku ette. Ansambli sulest pärinevad lood "Open Your Eyes", "Lords Of The Boards" ja "You Can't Stop Me" ja "Pretty In Scarlet".

"Me oleme ahvidele lähemal kui tehisintellektile. Inimolendis, vanade maailma ahvide sees, on olemas ürgne jõud: vabaduse kutsung. Oleme toetanud seda koos oma publikuga ligi kolm aastakümmet. Tehisintellekti pöörde ja digitaalse distantseerumise keskel on inimese maa peal hoidmine ja mõistmine olulisem kui kunagi varem. Oma käsitöö-heliga soovime publikus taasluua nende sisemise kompassi ning nullida helilise sõõmuga algsätted ja lõpuks vabastada sisemise ahvi," ütles bänd.