Klubile HALL alguse pannud peosari Isola tähistab 7. sünnipäeva

Laupäevane programm toimub nii klubis HALL kui vastavatud Itaalia köögist inspireeritud alternatiivses restoranis ISU, mis HALLi külje all novembri alguses avati. Ööklubi juhi Elena Natale ütles ERR-ile, et klubi uue raku sünd on tugevalt seotud just Natale enda isikliku suhtega Itaalia kultuuriga.

"Mu isa on itaallane ning olen ise Itaalias üles kasvanud ning seal kipub olema nii, et toit on väga tugevalt peo osa. Isegi mu parimad järelpeod on Itaalias olnud sellised, kus lõpuks tullakse laua taha kokku sööma ja pidu veereb niimoodi edasi. ISU eesmärk ongi olla kohaks, kus nautida koosolemist koos hea veini ja toiduga, aga mitte liiga kammitsetult ega pidulikult, vaid alternatiivse koduse fine dining´u võtmes, mõnusas keskkonnas, ümbritsetuna kunstist ning (live-)muusikast, mis sobib ka klubisse," selgitas Natale uut lisandust Eesti ööklubimaastikule.

Lisaks pakub uus koht võimalust Natale sõnul varem peole minemiseks, mida on eestlastesse pikalt juurutada üritatud. "Selline rahulik sisenemine peoõhtusse. Enne veedad sõpradega õhtusöögil ja eelpeol aega, siis astud trepist üles ja oled peo teises peatükis," ütles Natale ning lisas, et muusika ja atmosfäär on põlvkondadeülesed.

Isola peosarja peab Natale Noblessneris tegutseva techno-klubi HALL nurgakiviks. "Seitse aastat tagasi tahtsin ma Eestisse esinema kutsuda Abdulla Rashimi ja sain teada, et samal ajal oli teda kutsumas juba Hugo Mesi. Lühidalt öeldes ühendasime lõpuks jõud ning sündiski ISOLA ja sealt edasi HALL," meenutas Natale.