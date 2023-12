Suri "Brooklyn Nine-Nine'i" täht Andre Braugher

Braugher oli tuntud enda rollide eest hitt-telesarjades "Brooklyn Nine-Nine" ja "Homicide: Life on the Street".

Ta võitis 1998. aastal Emmy peaosa eest krimisarjas "Homicide: Life on the Street". Oma teise Emmy pälvis Braugher kuritegeliku geeniuse rolli eest 2006. aasta lühisarjas "Thief". Teda armastati palavalt ka kapten Raymond Holti kehastamise eest politseikomöödias "Brooklyn Nine-Nine".

Braugher sündis Chicagos ja lõpetas Stanfordi Ülikooli teatriõppes, peale mida suundus Julliardi kunstide kooli näitlemist õppima. Oma esimese rolli ekraanil teenis ta Ameerika sõjafilmis "Glory" (1989).

Braugher on öelnud, et pereelu oli tema jaoks olulisem suurte rollide tagaajamisest. "Mul on olnud huvitav karjäär, aga ma arvan, et oleksin saanud teha ka enamat: lavastada, produtseerida, kuid see oleks tulnud mu pere arvelt," sõnas ta.