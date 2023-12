Galerii: kontserdisarjas "Viis laulu" lõid meeleolu Anett ja Fredi

Anett ja Fredi on muusikaline kooslus, keda seob suur sõprus ja muusikaline keemia. Duosse kuuluvad laulja ja laulukirjutaja Anett Kulbin ning kitarrist ja produtsent Frederik Küüts.

Anett ja Fredi alustasid koostööd 2019. aastal, mil sündis duo esimene lugu "Write About Me". Tänavu septembris andsid muusikud välja oma esimese ühise albumi "Read Between the Lines", millel saavad laulja sõnul kokku kahe muusiku stiil, vestlused, mõttevälgatused, kogemused, igapäevaelu ja unistused. Suur osa duo lugudest räägib armastusest ja inimsuhetest.

"Viis laulu" on Klassikaraadio eetris 11.–15. detsembril kell 14. ETV2 näitab salvestusi alates 26. detsembrist kell 21.50.

Neljapäeval astub kontserdisarja raames üles Vaiko Eplik.