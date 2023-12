Marveli näitleja Jonathan Majors mõisteti süüdi kallaletungis ja ahistamises

Marveli filmistuudio lõpetas töösuhte näitleja Jonathan Majorsiga peale seda, kui too mõisteti 18. detsembril süüdi oma eks-tüdruksõbrale kallale tungimises ja ahistamises, vahendab Variety . Juhtum võib kaasa tuua kogu edasise Marveli kinouniversumi ümbertegemise.

Majors vahistati 25. märtsil süüdistatuna ahistamises ja kallaletungis, kui ta eks-tüdruksõber Grace Jabbari süüdistas teda eraauto tagaistmel endale kallale tungimises, peale seda, kui ta oli haaranud Majorsi telefoni, et lugeda tekstsõnumit, mille näitleja oli teiselt naisterahvalt saanud. Jabbari väitis, et Majors võttis oma telefoni jõuga tagasi, vigastades selle käigus tema parema käe keskmist sõrme. Kui naine üritas autost väljuda, lõi Majors teda käega vastu kukalt ja üritas takistada tal väljumast, tekitades sellega haava Jabbari parema kõrva taha.

34-aastane näitleja eitas kallaletungi. Majorsi kaitsemeeskond väitis, et konfliktis oli agressoriks Jabbari, kui too mehe telefoni haaras.

Ligi kahenädalase kohtuasja käigus avaldati asitõenditena tekstsõnumid ning häälsõnum Jabbari ja Majorsi vahel, milles Majors üritas veenda naist vigastustega mitte arstide poolde pöörduma ja sõnum, milles näitleja ähvardas enesetapuga. Häälsõnumis ütles Majors Jabbarile, et too peaks käituma nagu Corretta Scott King ja Michelle Obama, sest ta on suurmees, kes teeb oma kultuuri ja maailma jaoks suuri asju.

Peale vahistamist lõpetasid Majorsiga töösuhte tema talendiagentuur Entertainment 360 ja reklaamifirma Lede Company. Lisaks kaotas ta osaluse mitmes filmis, reklaamiseerias ja projektis. Kõige suurem löök Majorsi karjäärile tuli aga Marveli poolt, kui Disney tütarfirma ta suure tähtsusega rollist vabastas.

Majors mängis Marveli kinouniversumis multiversumis ringi rändavat pahalast Kangi. Esimest korda astus ta rollis üles Disney+ sarja "Loki" viimases osas, mis pani paika Marveli kinouniversumi edasise suuna ja kehtestas Kangi kui keskse tegelase edasises looilmas. Kangist eksisteeris multiversumis lõputuid versioone, keda Majors kõiki ise kehastas ja mille olemust avastati esimest korda filmis "Ant-man and the Wasp: Quantumania".

Majors pidi peamise pahalasena astuma üles järgmises "Tasujate" filmis, kuid nüüd on Marveli stuudiojuhid ühes Kevin Feige'iga otsuse ees, kas otsida Kangi rolli täitma uus näitleja või suunata kogu looilma fookus hoopis teise pahalase peale. "Avengers: The Kang Dynasty" pidi filmimist alustama 2024. aasta alguses.

Majors alustas 2023. aastat ühe kõige nõutuma näitlejana filmitööstuses, kui ta astus Michael B. Jordani kõrval üles filmis "Creed III" ja pälvis tunnustust Sundance'i filmifestivalil oma rolli eest kulturismile keskenduvas draamas "Magazine Dreams". "Magazine Dreams'i" peeti ka üheks nõudlejaks erinevatele filmiauhindadele ja pidi laiemale publikule vaadatavaks saama detsembris, kuid Disney poolt omatud produktsioonifirma ja levitaja Search Light Pictures otsustas oktoobris filmi mitte välja lasta ning siiani pole uut väljalaske kuupäeva avaldatud.