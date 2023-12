Suri "Parasiidi" näitleja Lee Sun-kyun

Lee leiti 27. detsembril enda autost surnuna ühe Souli kesklinna pargi lähistel. Politsei oli asunud Leed otsima pärast seda, kui näitleja pere andis teada, et mees olevat kirjutanud enesetapukirja ja lahkunud kolmapäeva varahommikul kodust, vahendab Variety.

Lee oli hiljuti olnud politsei uurimise all illegaalse narkootikumide tarvitamise eest. Lee väitis, et ta oli sattunud väljapressimise ja mustamise ohvriks. Politsei oli Leed korduvalt küsitlenud ka ühe kõrgklassi baari omaniku kodus marihuaana ja teiste narkootikumide tarvitamise pärast. Lee väitis, et teda peteti ja ta ei teadnud, mida ta võtab.

Lee sai tuntuks rolliga filmis "Parasiit". Bong Joon-ho film võitis 2020. aastal neli Oscarit ja Cannes'is Kuldse Palmioksa. Lee mängis filmis jõukat perepead, kes palkas enda teadmata oma majapidamise ja laste eest hoolitsema petturitest Kimide pere liikmed.

Peale "Parasiidiga" tuntuks saamist, astus Lee üles Lõuna-Korea esimeses Apple TV+ sarjas "Dr Brain", mille eest teenis 2022. aastal ka Emmy nominatsiooni. Tänavu võis teda Cannes'is näha kahes linateoses üles astumas, filmides "Project Silence" ja "Sleep".

Lee Sun-kyuni jäävad leinama tema naine, näitleja Jeon Hye-Jin, ja nende kaks last.