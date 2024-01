"Parasiidi" režissööri uus film lükkub edasi

Warner Bros. filmistuudio on tähtajatult edasi lükanud "Parasiidi" režissööri Bong Joon-ho' järgmise filmi "Mickey 17" väljalaske kuupäeva, et anda filmitegijale filmi lõpetamiseks rohkem aega.

Ulmefilm "Mickey 17" pidi algupäraselt esilinastuma 29. märtsil 2024. Erinevate allikate sõnul tulenes otsus film edasi lükata sellest, et korea filmitegija vajas filmi lõpetamiseks rohkem aega, kuna filmi produktsiooni on seganud eelmise aasta Hollywoodi streik ja muud nihked tootmises, vahendab Variety.

Seetõttu on stuudio ette poole nihutanud enda teise filmi, "Godzilla x Kong: The New Empire" esilinastuse, mis pidi esialgu linastuma 12. aprillil, kuid jõuab nüüd kinodesse kaks nädalat varem.

Korea filmitegija uus film on adaptsioon Edward Ashtoni 2022. aasta romaanist "Mickey7", mida raamatu kirjastaja on iseloomustanud kui omapärast ja nutikat trillerit, mis seikleb "Marslasese" (Any Weir) ja "Tumeaine" (Blake Crouch) radadel.

Robert Pattinson mängib filmis väljavahetatavat, ühekordset inimtöölist või klooni, kes on saadetud inimeste koloniseerimisekspeditsioonile ühel jääplaneedil. Pattinsoni tegelane takistab aga oma asenduskloonil enda kohta üle võtmast.

"Mickey 17" on Bong Joon-ho esimene film peale tema ülimalt edukat "Parasiiti" (2019), millest kujunes Korea edukaima kassatuluga film ja esimene mitte ingliskeelne film, mis võitnud parima mängufilmi Oscari.