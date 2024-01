Reet Weidebaum liitub Vikerraadio kirjandussaatega "Loetud ja kirjutatud"

Kuna viimastel aastatel on Eestis tärganud baltisaksa autorite, kirjanduse väljaandmise ja tõlkimise vastu suurem huvi, valis Reet Weidebaum oma esimese saate teemaks just baltisaksa kirjanduse. Tema külalised on Tartu Ülikooli germanistika professor ja tõlkija Reet Bender ja ajaloolane ja tõlkija Agur Benno ning fookuses on värskelt ilmunud teosed ning baltisaksa kirjanduse autorid ja teemad.

Küsimusele, milliseid raamatuid Reet Weidebaum ise lugeda armastab, vastab ta, et lihtsam on öelda, mida ta ei loe. "Olen n-ö kirjanduslik omnivoor, kelle raamaturiiulid on päris kirjud. Eriti ei loe ma ulmet ja kriminulle, esoteerikat ja eneseabiraamatuid. Püüan kindlasti hoida silma peal värskel eesti kirjandusel ja uutel autoritel."

Mis puudutab valikut, millest Reet Weidebaum kavatseb saate teemasid planeerides lähtuda, ütleb ta, et karme piiranguid ega raame ta endale ei sea ning kuna lugemine on tema elustiil, ei ole raske leida kaks korda kuus teoseid, teemasid ja autorid, mille ja kelle üle oleks huvitav arutleda.

"Naljaga pooleks: tegin kodus ühe raamaturiiuli tühjaks, kuhu hakkan laduma neid raamatuid, mis jäävad kripeldama ja millest võiks kõnelda," muigas Weidebaum.

"Loetud ja kirjutatud" on Vikerraadio eetris laupäeviti kell 14.05. Saadet juhivad vaheldumisi Reet Weidebaum ja Maarja Vaino.