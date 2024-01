Otseülekanne lõppenud: vestlusring erasektori ja kultuurivaldkonna koostööst

Eesti Filharmoonia Kammerkoor algatab avaliku arutelu, et leida uudseid lähenemisi koostööks kultuurivaldkonna ja eraettevõtluse vahel. Debatt "Ühismõtlemine – erasektori ja kultuurivaldkonna tulevikumudelid" toimus 17. jaanuaril ning seda sai otsepildis jälgida ka ERR-i kultuuriportaalis.

Vestlusringis võtavad sõna kultuuriminister Heidy Purga, ettevõtja ning strateegianõustaja Birgit Linnamäe, Alexela juhatuse esimees Marti Hääl, Nordneti asutaja ja juht Madis Laansalu, SA Kultuuripartnerlus juhataja Meelis Kubits ning SA Eesti Filharmoonia Kammerkoori juhatuse liige Esper Linnamägi. Arutelu juhib Urmas Vaino.

Esper Linnamägi sõnul algatab Eesti Filharmoonia Kammerkoor avaliku debati aktuaalsel teemal, mis puudutab kultuuri head käekäiku tulevikus. "Selleks, et nende teemadega süvitsi tegeleda, kutsume ühisesse ruumi nii poliitika, ettevõtluse kui ka kultuuriasutuste esindajad, et leida uudseid koostöövõimalusi valdkondade vahel ning mõelda, milline võiks olla kultuuri rahastamise elujõuline mudel ja millised need hoovad, kuidas seda reaalses elus rakendada," selgitas ta.

Otseülekande ajal saab ka esitada küsimusi Slido keskkonna kaudu.

Tehniliste probleemide tõttu otseülekande algus viibis ning ülekanne kolis ümber Youtube'i. Vahendame esimesel võimalusel täispikka salvestus.