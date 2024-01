Galerii: Tanel Veenre avas isikunäituse "LUUL"

"Möödunud aasta 1. jaanuaril lahkus minu õpetaja Kadri Mälk. Orelile uue elu andmine – kulmineerudes näitustega A-galeriis ja Draakoni ning Ornamentumi galeriis (New York) – oli selle peegelduse osa. Me jagasime Kadriga kirge, tundsime teineteist ära katkematus loomispalavikus. Kadri kavatses avada oma sünnipäeval, 27. jaanuaril 2023 näituse galeriis Truus. Sekkus aga surelikkus. Kuid loova vastasmõjuna andis see minule võimaluse maanduda samasse Truusi ruumi oma loominguga. Surelikkuse kiuste olgu see elurõõmus maabumine." avas Veenre näituse tausta.

Näituse keskne kujund on huuled, kuhu Tanel jõudis tänu oma eelmisele, orelivilede sarjale. "Nägin vaimusilmas inimkeha ja vile huuliku tundlikku ning erootilist kokkupuudet, 37-kraadine hingeõhk liikumas kehast kultuuri. Kuid sotsiaalmeediast läbiimbununa on mul võimatu eirata ka lopsakate huulte tänapäevast tähendusvälja, nii-öelda prunthuulte fenomeni. Võtke seda satiirina trafaretse seksuaalsuse suunas: punnitavad huuled kui nartsissismi iroonia.", kirjeldas kunstnik näituse teemat.

Näitus on avatud 17. veebruarini.