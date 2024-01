Helge Ehrenbusch astub esimese eestlasena üles mainekal tsirkusefestivalil

Helga Ehrenbusch, kes on omandamas bakalaureusekraadi tsirkuseartisti erialal Inglismaal Londonis, astub Pariisis üles 43. korda toimuval tsirkusefestivalil Festival Mondial du Cirque de Demain. Festival toimub 25.–28. jaanuaril ja Ehrenbuschi etteasteid saab vaadata 25. ja 27. jaanuaril (võidu korral ka 28. jaanuaril) Arte kanali kaudu.

Akrotantsule spetsialiseerunud Ehrenbuschi osalemist on festivalikorraldajad pidanud sellevõrra oluliseks, et paraadil ja laval on esindatud ka Eesti lipp.

Mondial du Cirque de Demain ("The World Festival of the Circus of Tomorrow") festival toimus esmakordselt 1977. aastal. Festivali väisavad maailma tuntuimad tsirkusekunsti produtsendid ja lavastajad, et avastada uusi talente ja tulevasi suuri staare. Võistlustules võib näha akrobaate, kloune, hulameistreid, trapetsiste, žonglööre ja teisi andekaid noori tsirkuseartiste.