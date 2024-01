Draakoni galeriis on väljas grupinäitus "Tiireldes, keereldes, pööreldes"

Kuraator Merilin Talumaa on kutsunud osalema neli naiskunstnikku Eestist, Lätist ja Leedust, kelle teosed on ammutanud inspiratsiooni Leedu-Ameerika arheoloogi ja antropoloogi Marija Gimbutase ideedest, mille kohaselt oli eelajaloolise Euroopa kultuuri keskmes ema-jumalanna kultus, keda kummardati kui elu andjat ja hoidjat.

Kunstnikud lähenevad ideele läbi kaasaegsete vaatenurkade ja jutustavad oma lugusid läbi erinevate meediumite. Eesti kunstnikest on väljas Marge Monko ja Helena Keskküla teosed.

"Ma olengi leiutanud nagu enda mütoloogiat," ütles kunstnik Helena Keskküla. "Kõik algaski videoteosest mis mind tabas 2020. Suur seletamatu soov kivi raiuda, ja kuidas see ei olnud üldse nii lihtne neid võimalusi leida ja samal ajal vaatasin ma "Kalevipoja" illustratsioone, kuidas erinevad kunstnikud on seda eepost illustreerinud ja eriti kõnetas mind Linda kandmas raskeid kive Kalevi kalmule. Vaadates videot ja graafikat olen ma ise kehastunud Lindaks, kes proovib hakkama saada erinevate eluraskustega."

"Minu jaoks oli huvitav, kui ma uurisin kunstipraktikaid Leedus, Eestis ja Lätis, mida eri põlvkondade kunstnikud on oma loomingus kasutanud, ja üks levinud müüt, mis käis erinevate kunstnike töödest läbi ja on soome-ugri ja Balti kultuuriruumis levinud, on see, et maa on alguse saanud munast, ja täpsemalt kolmest munast, millest ühest sündis kuu, teisest päike ja kolmandast maa," ütles kuraator Merilin Talumaa.