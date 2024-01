"Madisoni maakonna sildade" lavastaja: tahtsin sentimentaalsest loost terava lavastuse tegema

Fotograafist ilmarändurit mängiv Tarvo Sõmer tunnistas, et tema puutus "Madisoni maakonna sildade" looga kokku esimest korda.

"Ootasin alguses natukene midagi muud, kui ma seda tekstiraamatut lugesin. Ma ootasin sellist jumaliku armastuse lugu. Eks see võib-olla peakski nii olema, aga meil on see selline lugu, kus elusaatus lajatab sulle armastusega ja vaata ise, kuidas sellega hakkama saad. Teeb ta su õnnelikuks või õnnetuks – katsu hakkama saada," kirjeldas Sõmer.

Lugu arvustades on mõistatatud, miks Francesca ei jätnud pärast nelja armukirepäeva oma peret ega läinud oma unistuste meheks osutunud Robertiga laia maailma kaasa.

"Kui ma noorem olin ning seda filmi nägin ja raamatut lugesin, siis ma muidugi mõtlesin: "Mine, mine, mine!", aga nüüd, kus ma olen ema, ei teki enam seda küsimust, ma tean, miks see naine oma pere juurde jääb – tal on lapsed ja ükski ema ei jäta oma lapsi," arutles Ülle Lichtfeldt.

Artjom Garejev tunnistas, et lavastamisega nõustudes andis ta endale aru, et tegu on väga keerulise väljakutsega.

"Materjal on väga raske, oma olemuselt melodramaatiline ja liialt sentimentaalne. Nii oli vaja leida lahendus, kuidas sentimentaalsest loost teha terav, aus ja tõetruu lavastus ning seda kõike rasketes tingimustes – teatris, kus ma pole kunagi töötanud, näitlejatega, kellega on vaja leida igas mõttes ühist keelt. Kõik need olid keerulised väljakutsed ja mulle tundus, et tuleb nad vastu võtta," selgitas lavastaja.

"Madisoni maakonna sildade" autor on Robert James Waller "The Bridges of Madison County", dramatiseerija Sari Niinikoski, tõlkija Triin Sinissaar, lavastaja Artjom Garejev (Vene Teater), kunstnik Rosita Raud (Eesti Noorsooteater), muusikaline kujundaja Natalja Dõmtšenko (Vene Teater), videokujundaja Elisabeth Kužovnik ja valguskujundaja Märt Sell.

Osades Ülle Lichtfeldt, Tarvo Sõmer, Liisa Aibel, Anneli Rahkema, Eduard Salmistu, Imre Õunapuu